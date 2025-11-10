الإثنين 10 نوفمبر 2025
الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: 750 متابعا يغطون 11 ألف لجنة انتخابات على مستوى الجمهورية

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو
أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية صباح اليوم انطلاق أعماله الميدانية لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر في عدد من محافظات الصعيد وغرب الدلتا، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. 

٧٥٠ متابعا للائتلاف على مستوى الجمهورية 

ويشارك الائتلاف في هذه المرحلة بـ " 750 مراقبًا ميدانيًا موزعين على نطاق المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى، بهدف رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج النهائية، وذلك في ضوء التزامه بمبادئ الحياد والشفافية والمهنية وبما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لمتابعة الانتخابات.
 

تغطية ٢٠٪؜ من عدد اللجان الانتخابي 

ويُغطي مراقبو الائتلاف ما يقارب 11000 لجنة انتخابية بنسبة 20% من إجمالى عدد اللجان الانتخابية بالمرحلة الأولى وعددها "5600 لجنة فرعية، إلى جانب عدد من اللجان العامة ومقار التجميع، وذلك من خلال شبكة تنسيق تضم فرقًا ميدانية وإدارية تعمل على مدار الساعة لتلقي التقارير المحدثة وتحليلها في غرفة عمليات الإئتلاف الرئيسية بالقاهرة.

وأكد  منسق عام الائتلاف سعيد عبدالحافظ،أن مشاركة الائتلاف تأتي ضمن رؤيته الداعمة لتعزيز النزاهة الانتخابية كأحد ركائز التنمية الديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أن تقارير المتابعة الميدانية ستُرفع تباعًا إلى الجهات المختصة، وأن النتائج النهائية للملاحظة ستصدر في تقرير شامل عقب انتهاء مرحلتي التصويت.

انتخابات مجلس النواب الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية مجلس النواب

