أول تعليق من حركة حماس على انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات "أبراهام"

18 حجم الخط

قالت حركة حماس مساء اليوم الجمعة: ندين انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات "أبراهام" ونعتبره خطوة مرفوضة تبيض جرائم الاحتلال ضد غزة.

وأضافت حماس: الانضمام للاتفاق الإبراهيمي تعزيز لعلاقات مع كيان فاشي يواجه عزلة دولية وقادته مطلوبون للجنائية الدولية.

وتابعت حماس: نجدد مطالبة الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الاحتلال ورفض جميع مشاريع التطبيع.

انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

وفجر اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "كازاخستان انضمت إلي اتفاقيات "إبراهام" مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه أجرى مكالمة رائعة مع رئيسها قاسم توكايف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": إن "كازاخستان هي أول دولة في ولايته الثانية تنضم إلى اتفاقيات إبراهام، وهي الأولى من بين العديد من الدول".

وأضاف: "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في بناء الجسور عبر العالم. واليوم، تتجه المزيد من الدول نحو السلام والازدهار من خلال اتفاقيات إبراهام"، متابعا: "سنعلن قريبا عن حفل توقيع رسمي، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تسعى للانضمام إلى نادي القوة هذا".

وأكد ترامب أن "هناك الكثير في الطريق نحو توحيد الدول من أجل الاستقرار والنمو والتقدم الحقيقي والنتائج الملموسة"، مضيفا أن "دول بآسيا الوسطى ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام".

الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل

وكانت كازاخستان أكدت أنها "ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل". وقالت، إن "انضمامها المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارًا طبيعيًّا ومنطقيًّا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.