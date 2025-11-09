كلاتينبرج يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

18 حجم الخط

السوبر المصري، أكد الإنجليزي مارك كلاتينبرج، رئيس لجنة الحكام الأسبق باتحاد الكرة المصري، أن قرار الحكم بإلغاء هدف سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، كان صحيحًا تمامًا.

هدف غير شرعي

وقال كلاتينبرج، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc": إن الكرة لمست يد سيف الجزيري قبل أن تدخل مرمى الأهلي، وهو ما يجعل الهدف غير شرعي وفقًا لقانون كرة القدم، الذي ينص على إلغاء أي هدف يحرزه اللاعب بعد لمسة يد، حتى وإن كانت غير متعمدة.

طاقم المباراة أدارها بكفاءة عالية

وأشار الحكم الإنجليزي إلى أن طاقم التحكيم أدار المباراة بكفاءة عالية، واتخذ القرار الصائب بعد العودة إلى تقنية الفيديو، مؤكدًا أن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات ضروري للحفاظ على عدالة المنافسة.

الأهلي يتوج بالسوبر المصري

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما الليلة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي

