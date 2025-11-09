الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يشارك في الدورة 26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالسعودية

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على رأس وفد من مصر، في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

 

الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة


وتٌعقد فعاليات هذه الدورة تحت شعار "السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل". وتتزامن الدورة هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وشارك الوزير في الجلسة الأولى والثانية للجمعية العامة للمنظمة، وتم خلال الجلسة الثانية اعتماد انتخاب شيخة النويس أمينًا عامًا للمنظمة للفترة 2026-2029، وذلك خلفًا إلي زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام السابق الذي انتهت ولايته، وبناء على توصية المجلس التنفيذي في الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي التي عقدت في إسبانيا مايو 2025.

يذكر أن الجمعية العامة تُعد الاجتماع الرئيسي للمنظمة، وتنعقد لاعتماد الميزانية وبرنامج العمل، ولمناقشة القضايا ذات الأهمية الحيوية لقطاع السياحة.

كما تنتخب الأمين العام كل أربع سنوات، وتتألف الجمعية العامة من الأعضاء الكاملين والأعضاء المنتسبين، في حين يشارك الأعضاء المنتسبون وممثلو المنظمات الدولية الأخرى بصفة مراقبين.

 

منظمة الأمم المتحدة للسياحة

تُعتبر الجمعية العامة أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، حيث تجتمع لوضع جدول الأعمال العالمي للسياحة. 

وتعد منظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism هي الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالسياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجميع. وتعمل المنظمة، بالتعاون مع 160 دولة عضو، و6 أعضاء منتسبين، وأكثر من 500 عضو منتسب، على ترسيخ مكانة السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، والتنمية الشاملة، والاستدامة البيئية.
 

