محافظات

اندلاع حريق داخل شونة بصل وبطاطس بالغربية

اندلاع حريق داخل
اندلاع حريق داخل شونة بصل وبطاطس على طريق منشية جنزور طنطا
اندلع حريق مفاجئ داخل شونة لتخزين البصل والبطاطس بطريق منشأة جنزور - طنطا بمحافظة الغربية، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وانتشار الدخان الكثيف بالمنطقة.

ري الغربية تنفي تأثر سمنود بارتفاع منسوب النيل

رئيسا جامعتي طنطا والريادة يبحثان أنشطة تحالف جامعات إقليم الدلتا

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الشونة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المخازن المجاورة.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من محاصرة الحريق، وإخماده دون وقوع إصابات بشرية.

وتواصل الجهات المختصة إجراء المعاينات اللازمة لتحديد سبب اشتعال النيران، وحصر الخسائر المادية، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

