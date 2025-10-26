الأحد 26 أكتوبر 2025
في وجود صلاح، ليفربول يخسر من برينتفورد 2/3 في الدوري الإنجليزي

ليفربول وبرينتفورد
فاز برينتفورد على ليفربول بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب جتيش كوميونتي ستاديوم، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف برينتفورد، دانجو واتارا وكيفن شايد وتياحو، بينما أحرز هدفي ليفربول، ميلوش كركيز ومحمد صلاح.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: ميلوش كيركيز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، محمد صلاح.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في المباراة، بعدما خسر في 3 لقاءات متتالية في البريميرليج، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 13 نقطة في المركز العاشر.

