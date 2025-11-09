الأحد 09 نوفمبر 2025
CIB يجدد اعتماده الرسمي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA

جانب من لحظة استلام
جانب من لحظة استلام الشهادات
احتفل البنك التجاري الدولي – مصر (سي اي بي - CIB) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) بتجديد إجازة البنك كجهة عمل معتمدة رسميا، ليصبح بذلك أول بنك في جمهورية مصر العربية يحصل على هذه الإجازة المرموقة. وجاء الاحتفال خلال مراسم رسمية لتسليم شهادة الإجازة لممثلي البنك، تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم وتطوير الكفاءات البشرية، بما يعزز ثقة العملاء ويُرسخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة.

 

ويؤكد تجديد الإجازة التزام البنك التجاري الدولي بمواكبة جهود الدولة في تعزيز القطاع المصرفي وفقًا للمعايير العالمية، كما يُبرز حرصه على دعم استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق برامج تعليمية وتدريبية متطورة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المالية وتعزيز قدرة البنوك على المنافسة محليًا وإقليميًا.

