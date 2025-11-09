CIB يجدد اعتماده الرسمي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA

18 حجم الخط

احتفل البنك التجاري الدولي – مصر (سي اي بي - CIB) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) بتجديد إجازة البنك كجهة عمل معتمدة رسميا، ليصبح بذلك أول بنك في جمهورية مصر العربية يحصل على هذه الإجازة المرموقة. وجاء الاحتفال خلال مراسم رسمية لتسليم شهادة الإجازة لممثلي البنك، تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم وتطوير الكفاءات البشرية، بما يعزز ثقة العملاء ويُرسخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة.

ويؤكد تجديد الإجازة التزام البنك التجاري الدولي بمواكبة جهود الدولة في تعزيز القطاع المصرفي وفقًا للمعايير العالمية، كما يُبرز حرصه على دعم استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق برامج تعليمية وتدريبية متطورة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المالية وتعزيز قدرة البنوك على المنافسة محليًا وإقليميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.