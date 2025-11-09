توروب على خطى فايلر وكولر بعد التتويج بأول سوبر له مع الأهلي على حساب الزمالك

18 حجم الخط

الأهلي والزمالك، توج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

ويسير ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على خطى مدربي الفريق السابقين رينيه فايلر ومارسيل كولر، بعد نجاحهما في التتويج بأول بطولة سوبر لهما أمام الزمالك.

وحقق توروب لقب كأس السوبر المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في نهائي البطولة، ليكرر نفس إنجاز فايلر وكولر اللذين بدآ مسيرتهما مع القلعة الحمراء بالتتويج على حساب الغريم التقليدي في بطولة السوبر.

ويُعد هذا اللقب الأول لتوروب مع الأهلي منذ توليه القيادة الفنية، ليواصل بذلك المدربون الأجانب للأحمر تفوقهم التاريخي على الزمالك في البطولات المحلية.

مباراة الأهلي والزمالك

وسدد تريزيجيه أول كرات النادي الأهلي علي شباك في الدقيقة 8 قبل ان يتصدى لها عواد.

وفي الدقيقة 34 كرة مرتدة خطيرة لصالح نادي الزمالك عن طريق شيكو بانزا لكنها مرت بسلام علي مرمي الشناوي.

وسدد زيزو كرة خطيرة لصالح الأهلي في الدقيقة 38 علت مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 40 سدد شكو بانزا كرة راسية بعد عرضية من عبدالله السعيد علت مرمى الشناوي.

سجل اشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الاول في شباك نظيره الزمالك في الدقيقة 44 باسيست من زيزو.

وتعرض جراديشار للإصابة في الدقيقة55 ليغادر ملعب المباراة يحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وخرج تريزيجيه في الدقيقة 68 بسبب الإصابة يحل محمد علي بن رمضان بدلا منه.

سجل مروان عطية هدف النادي الأهلي الثاني في شباك نظيره الزمالك في الدقيقة 71.

وسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الأول أمام النادي الأهلي في الدقيقة 78 قبل ان يتم الغاءه لوجد خطاء علي لاعب الزمالك.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وزيزو

الهجوم:تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الزمالك كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وخوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

