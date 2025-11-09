محافظ الإسكندرية يتفقد مقار اللجان الانتخابية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مقار اللجان الانتخابية، لمتابعة آخر استعدادات تجهيز المقار قبل انطلاق عملية التصويت والمقررة يومي ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.

وخلال الجولة، تابع المحافظ جاهزية المقار الانتخابية من حيث توافر التجهيزات اللازمة وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين، مؤكدًا على رفع كفاءة المرافق العامة والطرق المؤدية للجان، إلى جانب التأكد من أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقار بما يضمن سهولة ويسر حركة الناخبين.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بالتواجد الميداني المستمر والتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية والجهات الأمنية والصحية، لضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وشدد الفريق أحمد خالد على ضرورة توافر كراسي متحركة واستراحات مخصصة لكبار السن، ورفع كفاءة أعمال النظافة داخل وحول المقرات الانتخابية لتوفير بيئة مهيأة لاستقبال المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن العملية الانتخابية بمحافظة الإسكندرية ستُجرى من خلال ٥ دوائر انتخابية تضم ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، بإجمالي ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

