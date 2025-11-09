الأحد 09 نوفمبر 2025
سالي خليل تنتهي من تسجيل أحدث ألبوماتها وتطرح أولى أغانيه خلال أيام

تستعد المطربة سالي خليل لطرح أغنيتها الجديدة “المزاج”، وهي الأغنية الأولى من ألبومها القادم الذي يحمل نفس الاسم، والأغنية من كلمات محمود العربي، وألحان محمد غنيم، وتوزيع حريقة، وتُعد تجربة جديدة تقدم من خلالها سالي لونًا موسيقيًا مختلفًا عن أعمالها السابقة.

وقالت سالي إن الألبوم يضم 12 أغنية، وستقوم بطرحها على فترات متتابعة، موضحة أن كليب أغنية “المزاج” تم تصويره في أجواء مستوحاة من التراث الشعبي، باستخدام عناصر مثل الملاية اللف والحنطور لإبراز الطابع المصري الأصيل.

وأضافت أن آخر أعمالها كانت أغنية “تاكسي اللي جاي من الحمّام”، وهي أغنية فلكلورية مستوحاة من التراث السيناوي، تعبيرًا عن أصولها من مدينة العريش واعتزازها بالهوية البدوية والتراث الشعبي.

ويشارك في ألبوم “المزاج” عدد من كبار الملحنين والموزعين، من بينهم وسام عبد المنعم، طارق عبد الجابر، أسامة عبد الهادي، إسلام ساسو، عزيز الشافعي، محمد غنيم، والشاعر محمود العربي.

