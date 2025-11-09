الأحد 09 نوفمبر 2025
عصام كامل

البورصة تربح 51 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة
البورصة
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع على صعود جماعي بالمؤشرات.

وسجل رأس المال السوقي أرباح  بقيمة 51 مليار جنيه، مسجلًا 2.893 تريليون جنيه

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30"، ليسجل اعلى من مستوى 40 ألف نقطة، ليغلق مرتفعًا بنسبة 2.18%، ليسجل مستوى 40821 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28%، ليسجل  12115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" والأوسع نطاقًا بنسبة 0.67% مغلقًا عند مستوى 16097 نقطة.
   
تجدر الإشارة إلى أنه أغلق في جلسة الخميس الماضي عند 2.842 تريليون جنيه، وسجل حجم التداول بجلسة اليوم 5.5 مليار جنيه.

الجريدة الرسمية