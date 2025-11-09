الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

تحرير 204 محضر وضبط طن مواد غذائية متنوعة في حملات بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة تمكنت من تحرير  204 محضر وضبط طن مواد غذائية متنوعة في حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمخابز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باستمرار شن حملات تموينية مكثفة والمتابعة الميدانية المتواصلة، على الأسواق والمخابز ومحطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز.

 

حملات تموينية بالدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار الجهود في متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز والبوتاجاز والمخابز والأسواق، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب المنتجات البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور تجاه المخالفات.

 

وأسفرت الجهود الميدانية عن تحرير 156 محضرًا للمخابز تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، تنوّعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، والتوقف عن الإنتاج، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

تحرير 48 محضرًا بالأسواق

كما تم تحرير 48 محضرًا بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وضبط كميات كبيرة من السلع والمضبوطات شملت 500 لتر زيت طعام مجهول المصدر، و400 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك، و120 كجم لحوم ومصنعات لحوم متنوعة ما بين غش تجاري وذبح خارج السلخانة، بالإضافة إلى 3 أسطوانات غاز مملوءة تُستخدم في غير الغرض المخصص وتُباع بأزيد من السعر الرسمي.

