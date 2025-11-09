"الست بسيمة" يشارك بمهرجان Youth empowerment بلبنان

18 حجم الخط

يشارك فيلم “الست بسيمة” كمشروع تخرج للمخرجة الشابة سارة البرتقالى من المدرسة العربية للسينما والتلفزيون تحت إشراف الدكتورة منى الصبان، بمهرجان Youth empowerment" mentor Arabia" بلبنان، وذلك رغم أنه عمل طلابى، إلا أن الفيلم نجح فى أن يحمل روحًا إنسانية صادقة تمزج بين التسجيل والدراما، ليقدم صورة بصرية ثرية عن المرأة المصرية البسيطة المناضلة.

فيلم الست بسيمة

يدور الفيلم حول شخصية الست بسيمة، سيدة بسيطة مكافحة تعمل فى مركز رمسيس ويصا واصف لصناعة السجاد اليدوى، والذى عُرفت فيه بمهارتها وشغفها بهذا الفن التراثى الفيلم يتابع مسار يومها منذ لحظة خروجها من منزلها وحتى وصولها إلى عملها، فى رصد حميمى لتفاصيل الحياة اليومية، وبينما تروى “بسيمة” معاناتها، يكشف العمل أيضًا عن جانب آخر من حياتها العائلية، وخاصة تحدياتها مع ابنها الشاب الذى يعانى من شلل الأطفال، وهو ما يضاعف من ثقل مسئولياتها لكنها تواجهه بالإيمان والرضا.

اعتمدت المخرجة على المعايشة الحرة، فجاء الفيلم وكأنه مساحة مفتوحة تسمح للبطلة بأن تعبر عن نفسها دون افتعال، ليستطيع المشاهد لمس التتابع البصرى الدافئ الذى ينقل تفاصيل اليوم بشكل بسيط لكنه عميق، استخدام الأغنية الشعبية “سعيدة يا بيه” كمساحة للتعبير عن الفرح والرضا، حيث تغنيها البطلة مع صديقتها بصوت ممتلئ إيمانًا ورضًا بأقدار الله، الاعتماد على الإيقاع الهادئ الذى يعكس نسق الحياة اليومية للبطلة، بعيدًا عن الافتعال أو المبالغة، وتوظيف التفاصيل الصغيرة مثل كوب الشاي الذى تصبه البطلة بين الحين والآخر كرمز للاستمرارية والسكينة وسط صخب الحياة.

الفيلم يتجاوز فكرة التسجيل المباشر ليتحول إلى دراما إنسانية صادقة، حيث تتجلى البطلة فى صورة المرأة المصرية التى تصنع من معاناتها طاقة حياة.

فمن خلال “الست بسيمة”، يقدم الفيلم صورة عن المرأة العاملة البسيطة التى تحافظ على فن تراثى وفى الوقت نفسه تكافح من أجل أسرتها، كما يجسد العمل قوة الرضا والإيمان كآلية للمواجهة، ويعيد التذكير بقدرة الفن (الغناء أثناء صنع السجاد) على أن يكون متنفسًا للإنسان.

المخرجة سارة البرتقالى

يعد فيلم “الست بسيمة” خطوة مهمة فى مسيرة المخرجة سارة البرتقالى، ليس فقط كمشروع تخرج، بل كدلالة على حسها الإنسانى العالى ورغبتها فى تقديم السينما كوسيلة للتوثيق والإحساس فى آن واحد، العمل يرسخ فكرة أن السينما التسجيلية ليست مجرد رصد للواقع، بل قادرة على أن تكون حكاية نابضة بالدراما والمشاعر، وهو ما يضع الفيلم ضمن التجارب الواعدة للجيل الجديد من المخرجين الشباب.

العمل من ترجمة: كريم شهدي، Art director: نورا نبيل، إضاءة: علاء أبو باشا، Story board: عمرو الزيات، مونتاج: كريم يحيى، مدير تصوير: محمد حامد سلامة، موسيقي تصويرية: أحمد كيكار، إشراف على التنفيذ: د. مني الصبان، صياغة وإخراج: سارة البرتقالي.

