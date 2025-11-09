اختيار طالبة بجامعة القاهرة ضمن المشاركين في برنامج Google Summer of Code 2025

18 حجم الخط

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن اختيار الطالبة بسمة الحسيني بكلية الهندسة – قسم الحاسبات، لاختيارها ضمن المشاركين في برنامج Google Summer of Code 2025 العالمي، الذي يُعد من أبرز البرامج الدولية في مجال تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، ويهدف إلى دعم الابتكار والبحث العلمي في تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

ويُعد اختيار الطالبة بسمة الحسيني لتمثيل مصر والجامعة في هذا البرنامج المرموق إنجازًا يعكس تميز طلاب جامعة القاهرة وريادتهم في المجالات التقنية والبحثية، حيث تشارك الطالبة بمشروع مبتكر بعنوان "أداة التفريغ النصي لاختبارات قابلية الاستخدام"، بالتعاون مع المختبر البحثي RUXAILAB في إسبانيا، والذي يهدف إلى تطوير أدوات ذكية لتحليل تفاعل المستخدمين مع المنتجات الرقمية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بهذا الإنجاز الذي يُبرز الكفاءات الشابة بجامعة القاهرة، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع طلابها على المشاركة في المبادرات الدولية، وتعزيز قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات مفتوحة المصدر، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.

وأضاف أن هذا النجاح يأتي في إطار حرص الجامعة على تنفيذ استراتيجيتها في دعم التميز الأكاديمي والبحثي، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع، والانفتاح على المؤسسات العالمية الرائدة.

ومن جهته، عبر الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، عن اعتزازه وفخره بمشاركة الطالبة بسمة الحسيني في هذا البرنامج العالمي، مؤكدا أن الإنجاز يبرهن على تميز طلاب كلية الهندسة وإبداعهم، ويعكس جودة التعليم والتأهيل الأكاديمي الذي تحرص عليه الكلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.