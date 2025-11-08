صدام خفي بين ترامب ونتنياهو، ما القصة؟

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور سيد غنيم، أستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم الهدنة كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تنظر إلى الفصائل الفلسطينية على أنها طرف أو نظير سياسي، وإنما كتنظيمات إرهابية يتم استهدافها كلما شعرت تل أبيب بتهديد منها.

إسرائيل وسياسة التعامل مع غزة بسيناريو لبنان

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تتعامل مع الوضع الميداني في غزة بذات المنهج الذي تتبعه تجاه حزب الله في لبنان، فهي لا ترغب بوجود الحزب في أي مشهد سياسي أو عسكري، وتستمر في استهدافه عسكريًا متى رأت ضرورة لذلك، مؤكدًا أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه بأي حال من الأحوال.

العلاقة بين ترامب ونتنياهو

وتحدث عن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن العلاقة بينهما يشوبها توتر مكتوم، قائلًا إن ترامب يكره نتنياهو ليس لأنه مجرم، ولكن لأنه لا يسمع كلامه، موضحًا أن نتنياهو يفعل ما يريد معتمدًا على نفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن ترامب يسعى إلى تحقيق إنجاز سياسي بارز أمام العالم، لكنه يصطدم بـ"مناورات نتنياهو وضغوط اللوبيات الصهيونية في الداخل الأميركي"، إلى جانب "الضغط الشعبي من داعمي إسرائيل"، منوهًا بأن ترامب يحاول فرض رؤيته السياسية وكأن الفصائل الفلسطينية ملزمة بتنفيذ ما يطلبه منها، لكن نتنياهو في النهاية هو من ينتصر ويطبق سياساته على الأرض في غزة تحت ذرائع متعددة تخدم مصالحه الداخلية والإقليمية.

