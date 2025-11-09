الأحد 09 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

مها فتوني تغني أغنية جديدة للمرة الأولى خلال حفلها الأول بالرياض

تحيي الفنانة مها فتوني حفلا غنائيا للمرة الأولى بالرياض، وذلك يوم 20 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرا.

حفل مها فتوني بالرياض 

وتطلق مها فتوني خلال حفلها الأول بالرياض أغنيتها الجديدة مريض، حيث تغنيها للمرة الأولى على مسرح الحفل.

ومن المفترض أن تقدم فتوني عددًا كبيرا من أغانيها ومن أبرزهم الصبر جميل، فيها رجوع، أول حب وغيرهم.

وكانت مها  قدمت أغنية “30 حياة” مع النجم تامر حسني وحققت مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب.

أغنية 30 حياة لـ تامر حسني ومها فتوني من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

واشتهرت الفنانة مها فتوني بأغنية الصبر جميل التي وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 141 مليون مشاهدة على يوتيوب العام الماضي. 

