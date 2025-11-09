هجوم على فرقة كاتساي بعد ترشحها لجرامي

18 حجم الخط

وجهت فرقة كاتساي هجوم شديد بعد ترشحها لجوائز جرامي لعام 2026 بعد عام وحد من ترسيم الفرقة، وذلك في فئتي أفضل فنان صاعد وأفضل بوب لثنائي أو فريق عن أغنيتهم “Gabriela” والتي صدرت هذا العام.

وسرعان ما أثار ترشح الفرقة الصاعدة لجوائز جرامي المرموقة موجة كبيرة من الجدل مع اتهامات بعدم الاستحقاقية، حيث إدعي عدد من محبي الكيبوب على منصة “X” أن سبب الترشح الوحيد للفرقة هو صلات شركة HYBE وطرقها الملتوية، هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى أن 16 من نجوم الشركة انضمكوا إلى الاكاديمة بالعام الماضي ليصبح لهم حق التصويت على الفنانين المرشحين للجوائز ومنهم 4 من عضوات الفرقة.

كما عاد فيديو قديم لـ JYP المطرب والموزع الموسيقي ومالك شركة JYP Entertamint وأحد المنافسين لشركة hybe للصدارة عقب الترشح الذي وصفه العديد بغير المستحق، حيث أكد خلال مقابلة أنه حتى لو كان لدينا نفس القدر من المال الذي تمتلكه HYBE، فربما ما زلنا لا نستطيع فعل ذلك (مشيرًا إلى الطرق الملتوية التي تستخدمها الشركة المنافسة).

كما تعمق النقاش أكثر في JYP، مؤكدًا أنه قضى معظم السنوات الـ 26 الماضية في بناء ثقافة شركته JYPE بدقة متناهية، من خلال علاقة صحية وشفافة مع الموظفين والفنانين، حيث دعم كل منهما الآخر. كما أشار، إلى أنه بني هذه العلاقات دون اللجوء إلى أساليب غير قانونية، مثل شركات أخرى مثل HYBE التي قارنها بها.

وأشار إلى مزايا وعيوب عمليات الدمج والاستحواذ، وصعوبة استدامتها، مشيرًا إلى أن JYPE تمتلك الملكية الفكرية بالكامل، على عكس HYBE، وإلى الاختلافات بين الحقوق الكورية والأمريكية في عمليات الشركة، حيث يمتلك الفنانون الأمريكيون أنظمة إدارة وحقوقًا متعددة، على عكس كوريا حيث تكون جميعها تحت إدارة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.