وزارة الشئون النيابية تنشر أنفوجرافات توعوية بشأن انتخابات مجلس النواب

نشرت اليوم وزارة الشئون النيابية والقانونية، إنفوجرافات توعوية تتعلق باللجان الانتخابية، وكل الأسئلة حولها، بعنوان "توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن اللجان الانتخابية.. تشكيل اللجان العامة والفرعية.. المهام والاختصاصات.. لجان المتابعة بالمحافظات.. جمعية الاقتراع".

متابعة انتخابات مجلس النواب 2025

ويأتي ذلك في إطار حملة توعية وتواصل التي بدأتها الوزارة بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب 2025.

وأشارت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن المستشار محمود فوزي، شدد على ضرورة الانتهاء من نشر كل البيانات التوعوية قبل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات بالداخل، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الإثنين، في محافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة، وفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

توفير المحتوى السياسي التوعوي حول انتخابات مجلس النواب

وأكدت أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على أهمية توفير المحتوى السياسي التوعوي في أشكال وقوالب صحفية مختلفة، لمزيد من التسهيل على المواطنين نحو معرفة حقوقهم الدستورية، وتسهيل عملية المشاركة السياسية الصحيحة لهم.

أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب

ودعا الوزير، السياق الشعب المصري بكل فئاته إلى ضرورة المشاركة في صنع القرار، واختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تلك الغرفة شديدة الأهمية، حتى يتسنى لهم تحديد مصيرهم ومستقبلهم في التشريعات والقوانين، وكل ما ينظر تحت قبة المجلس.

وتنطلق غدا الأحد وعلى مدار يومين انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى في 14 محافظة، والتي يتنافس فيها عدد كبير من المرشحين على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر.

يأتي ذلك بعدما شهد اليومين الماضيين انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج بجميع سفارات وقنصليات مصر.

