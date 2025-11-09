الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10سنوات لعاطل بتهمة حيازة الحشيش والهيروين المخدر بالزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10سنوات بتهمة حيازة أقراص الترامادول والحشيش المخدر بدائرة قسم شرطة الزيتون

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حاز أقراص الترامادول المخدرة والحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان قسم شرطة الزيتون تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم التوصل إلى المتهم.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على أكياس تحتوي علي الحشيش المخدر وأقراص الترامادول والاستروكس.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتف المحمول الاتصال علي عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الزيتون الزيتون النيابة العامة

الجريدة الرسمية