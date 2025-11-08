السبت 08 نوفمبر 2025
تجديد حبس ديلر مخدرات عثر بحوزته على حشيش بأبو النمرس

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس تاجر مواد مخدرة ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أبو النمرس، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات في أبو النمرس

ونجحت قوات الأمن في القبض علي المتهم أثناء متابعة رجال المباحث للحالة الأمنية في منطقة أبو النمرس، فتم الاشتباه في قائد سيارة، وبضبطه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

القبض على المتهم بحيازة مخدر الحشيش في أبو النمرس

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر للاتجار به، وترويجه بين عملائه، كما أرشد عن مصدر الحصول عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الجريدة الرسمية