بروفيسور طعمية

18 حجم الخط

يا سادة يا كرام الدنيا مقلوبة والصحف بتكتب، والسوشيال ميديا والعة.. ليه؟ هل وجدنا مقبرة جديدة؟ هل اكتشفنا كنزا مفقودا؟ لأ يا فندم.. الدنيا مقلوبة عشان البروفيسور ساكوجي يوشيمورا، عالم الآثار الياباني الجليل، اتمسك متلبس.. بياكل طعمية.

نعم، طعمية.. تلك الكتلة الخضراء الساخنة التي يراها البعض أكل غلابة والبعض الآخر مزاج.. المشهد ده، يا سادة، مش مجرد صورة عالم بيبلع.. المشهد ده هو كاشف التحضر الرسمي.. ده الترمومتر اللي بنقيس بيه مين متحضر بجد ومين متحضر قشرة أو لابس ماسك الحضارة على وش الصبح.

أصل فيه ناس، هداهم الله ويهدينا معاهم، فاكرين إن التحضر ده إنك تمشي نافخ صدرك، وتلبس ماركات أغلى من مرتبك، وتتكلم لغتين في جملة واحدة (والاتنين غلط)، وإنك تقرف من أي حاجة ليها ريحة البلد.

التحضر عندهم هو البرج العالي، والموبايل الأحدث، والشوكة والسكينة حتى لو بتاكل جبنة قريش.. ولما النوعية دي (اللي بنشوفها كتير) تسافر بلد تانية أو تشوف ثقافة مختلفة، بيبصوا لها من فوق.. من قمة برجهم العاجي الوهمي..

يشوفوا أكل شعبي؟ إيه القرف ده؟ يشوفوا لبس تقليدي؟ إيه التخلف ده؟ يسمعوا أغاني محلية؟ إيه الدوشة دي؟

ده مش تحضر يا روحي.. ده اسمه عقدة نقص متغلفة في سيلوفان شيك، أو قلة ذوق لابسة بدلة كلاس.. الناس دي بتستخدم الاختلاف عشان تحس إنها أعلى، عشان هي في الحقيقة أقل في الفهم والإدراك..

نيجي بقى لغول الحضارة الحقيقي.. يوشيمورا، الخواجة الياباني اللي مش متحضر بتاعنا.. الراجل أبو عيون ضيقة.. بس بعقل أوسع من المحيط.. سيادة البروفيسور يوشيمورا، اللي قضى سنين عمره في ترابنا، يدور على تاريخنا ويطلعه للعالم، عمل إيه؟

الراجل مفكرش إزاي أنا البروفيسور العظيم آكل الأكل الشعبي ده؟ مفكرش بريستيجي ولا مستوايا.. الراجل شاف الطعمية كجزء من الثقافة اللي هو بيحترمها.. مش بس بيحترم التماثيل الذهب اللي عمرها 5000 سنة، ده بيحترم فطار الناس اللي عايشة جنب التماثيل دي النهارده..

يوشيمورا مش بس أكلها، ده اتصور معاها وهو مبسوط.. بيقول للعالم: أنا هنا في قلب الحضارة، باكل أكلها وبحترم ناسها.. هو شايف القيمة في الناس وفي عيشتها، مش بس في الحجارة الميتة..

الراجل ده فاهم إن الحضارة مش تمثال بنحطه في متحف.. الحضارة نسيج كامل: آثار وناس وأكل، ولبس وموسيقى.. اللي يحترم واحدة ويهين التانية، يبقى نص كم حضاري.

الصورة دي، يا سادة، فضيحة.. فضحت كل واحد منفوخ على الفاضي.. فضحت كل اللي فاكر إن قيمته في الباسبور اللي معاه أو اللغة اللي بيتكلمها.. التحضر الحقيقي طلع في الاحترام.. إنك تحترم المختلف عنك، حتى لو كان قرص طعمية.. إنك تشوف القيمة في البسيط قبل المعقد.

لما عالم بحجم يوشيمورا يقدر الطعمية، ده بيدينا درس: الإنسان المتعلم بجد، بيشوف مش بس بيبص.. بيشوف التاريخ والقيمة في التفاصيل الصغيرة.. أما الغول الحقيقي، الغول اللي بيتغذى على العنصرية والتقليل من شأن الآخرين، ده بيبص بس، ومش شايف غير نفسه.

فيا ريت نتعلم من البروفيسور.. يا ريت نبطل نستخدم الجلابية كنكتة، والفول كإهانة.. لأن قرص طعمية واحد.. كشف مين فينا اللي محتاج يتعلم التحضر من أول وجديد.. ويلا، هات واحد طعمية سخن للبروفيسور.. وشوية فهم للي فاكرين نفسهم فاهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.