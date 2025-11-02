الأحد 02 نوفمبر 2025
رسالة من عامل مصري بنى الهرم

يا ابن النيل،

أنا حجري من زمن سحيق، اسمي نخت، كنت أعمل في الجبل الغربي حين أشرقت شمس مصر على عهد الملك خوفو، كنت واحدا من آلاف الرجال الذين وضعوا حجارة الهرم الأكبر، لم نكن عبيدا كما قال الغرباء، بل كنا أبناء الوطن نبني بيت الخلود لملكنا، ونؤسس في كل حجر روحا من أرواحنا.

 

كنت أستيقظ قبل الفجر، أقبل وجه النيل، وأحمل معولي بيد وقلبي بالأخرى.. كل ضربة في الصخر كانت كأنها نبضة حياة، وكل حجر كنت أضعه في مكانه كنت أقول في سري: «هنا سيبقى اسمنا، حتى لو نسينا الزمان».

 

مرت آلاف السنين يا بني، وأنا الآن أراك في ثوبك الأزرق، واقفا على أرض الجيزة، تنهي بناء المتحف المصري الكبير، ترفع تماثيل أجدادك وتلمس بعينيك آثارنا القديمة كما كنت ألمسها أنا يوم نحتناها.. رأيتك من بعيد وأنت تبتسم في الشمس، كما كنت أبتسم وأنا أضع آخر حجر في الهرم، فقلت في نفسي: «ما زال المصري هو هو، لم يتغير إلا شكل المعول».

 

أنتم بنيتم متحفا يحكي ما بنيناه، تجمعون آثارنا لا لتعبدونا، بل لتذكروا العالم أننا كنا هنا وسنظل هنا.. أنتم تكملون الدائرة، نحن وضعنا البداية وأنتم تضعون الخاتمة الجميلة، وكأن مصر لا تنتهي بل تتجدد.

 

حين كنت أسمع نداء المشرف في موقع البناء، كنت أرفع رأسي نحو السماء وأرى طيور النيل تحلق، واليوم أسمع في صدى صمتكم أجنحة المصريين القدماء وهي تصفق لكم، لأنكم أوفياء للسيرة.

 

احك لي يا حفيدي، هل تعرف ما معنى أن تبني في مصر؟ أن تبني هنا يعني أنك لا تشيد حجرا فقط، بل تكمل حكاية بدأت قبل آلاف السنين. أن تبني هنا يعني أنك تضع قلبك في الطين، وروحك في المعمار، وتعلم العالم أن الخلود مهنة مصرية خالصة.

 

أنا نخت يا بني، عامل بسيط من زمن خوفو، أكتب إليك لأقول: حين تنتهي من المتحف، لا تضع معولك أرضا. فمصر دائما تنتظر بناء جديدا.. ودائما يكون البناء مصريا.

التوقيع:

أباك الذي سبقك بآلاف السنين

نخت، صانع الحجارة في الهرم الأكبر

