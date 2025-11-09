كأس العالم للناشئين، 5 مباريات تخاصم الأهداف قبل الجولة الثالثة

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، شهدت بطولة مونديال الناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما المقام في قطر، انتهاء 5 مباريات بالتعادل السلبي، و6 مباريات بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بعد إقامة 48 مباراة قبل إنطلاق مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

مباريات التعادل السلبي في مونديال الناشئين

1- السنغال 0-0 كرواتيا

2- اليابان 0-0 كاليدونيا الجديدة

3- السلفادور 0-0 كولومبيا

4- سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية

5- فرنسا 0-0 كندا

نتيجة 1-1 في مونديال الناشئين

1- كوستاريكا 1-1 الإمارات

2- ألمانيا 1-1 كولومبيا

3- قطر 1-1 جنوب أفريقيا

4- ألمانيا 1-1 كوريا الشمالية

5-مصر 1-1 فنزويلا

6-أوغندا 1-1 تشيلي

نتائج الجولة الأولي لبطولة كأس العالم للناشئين

جنوب أفريقيا 3-1 بوليفيا

كوستاريكا 1-1 الإمارات

السنغال 0-0 كرواتيا

اليابان 2-0 المغرب

الأرجنتين 3-2 بلجيكا

كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال

قطر 0-1 إيطاليا

تونس 6-0 فيجي

ساحل العاج 1-4 سويسرا

البرازيل 7-0 الهندوراس

المكسيك 1-2 كوريا الجنوبية

هايتي 1-4 مصر

ألمانيا 1-1 كولومبيا

إنجلترا 0-3 فنزويلا

كوريا الشمالية 5-0 السلفادور

إندونيسيا 1-3 زامبيا

طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك

بنما 1-4 آيرلندا

باراجواي 1-2 أوزبكستان

النمسا 1-0 السعودية

مالي 3-0 نيو زيلندا

الولايات المتحدة 1-0 بوركينا فاسو

كندا 2-1 أوغندا

فرنسا 2-0 تشيلي

نتائج الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للناشئين

بوليفيا 0-4 إيطاليا

البرتغال 6-0 المغرب

اليابان 0-0 كاليدونيا الجديدة

الأرجنتين 1-0 تونس

فيجي 0-7 بلجيكا

الإمارات 0-3 كرواتيا

قطر 1-1 جنوب أفريقيا

السنغال 1-0 كوستاريكا

إنجلترا 8-1 هايتي

السلفادور 0-0 كولومبيا

ألمانيا 1-1 كوريا الشمالية

مصر 1-1 فنزويلا

المكسيك 1-0 ساحل العاج

سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية

البرازيل 4-0 إندونيسيا

زامبيا 5-2 الهندوراس

جمهورية التشيك 1-2 بوركينا فاسو

أوغندا 1-1 تشيلي

مالي 0-3 النمسا

فرنسا 0-0 كندا

الولايات المتحدة 2-1 طاجيكستان

باراجواي 2-1 بنما

آيرلندا 2-1 أوزبكستان

السعودية 3-2 نيو زيلندا

