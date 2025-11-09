صدور كتاب "كيف يفكر ممارس العلاقات العامة" لمحمود شافعي

18 حجم الخط

صدر حديثًا كتاب جديد للدكتور محمود شافعي بعنوان: «كيف يفكر ممارس العلاقات العامة؟ مواقف مهنية من مطبخ العلاقات العامة»، والذي يمثل إضافة جديدة للمكتبة العربية في مجال الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة.

ويقدّم الكتاب طرحًا مختلفًا عن المألوف، إذ يعتمد على أسلوب السيناريو والحوار بين مجموعة من الشخصيات التي تعكس نماذج واقعية من بيئات العمل داخل إدارات العلاقات العامة. ويهدف الكتاب إلى نقل التجربة المهنية كما تُمارس على أرض الواقع، بعيدًا عن الطرح النظري التقليدي.

ويتناول الكتاب مواقف مهنية متنوعة يمر بها ممارسو العلاقات العامة خلال تعاملهم اليومي مع الإعلام، إدارة السمعة، الحملات الاتصالية، كتابة المحتوى، الأزمات، التنسيق المؤسسي، التواصل الداخلي، وبقية مكونات العمل الاتصالي، كما يسلط الضوء على طريقة تفكير الممارس المهني وكيفية اتخاذ القرار الاتصالي وتحويله إلى ممارسة واقعية مؤثرة.

وقال الدكتور محمود شافعي إن الكتاب يمثل محاولة لفتح نافذة داخل عقل ممارس العلاقات العامة، والكشف عن كواليس المهنة من منظور عملي، اعتمادًا على خبرات وتجارب شخصية عايشها أو رصدها عبر سنوات العمل الأكاديمي والمهني.

ويُعد الكتاب مرجعًا تطبيقيًا موجَّهًا للطلاب والخريجين والممارسين وأعضاء هيئة التدريس وكل المهتمين بفهم العلاقات العامة كما تُمارس داخل المؤسسات. كما يُعتبر أول عمل عربي يتناول المجال عبر قالب سردي قائم على الحوار والمواقف العملية.

من هو محمود شافعى ؟

جدير بالذكر أن الدكتور محمود شافعي هو باحث وخبير في مجال العلاقات العامة، وقد حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات العربية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتخصص في مجال العلاقات العامة الرقمية. يشتهر بتقديمه أبحاث علمية في مجال الاتصال الرقمي، وحصل على جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2024 عن أفضل بحث علمي في علوم الاتصال، له خمسة مؤلفات علمية في مجال العلاقات العامة، ومؤسس أول مبادرة عربية في العلاقات العامة بالوطن العربي (العلاقات العامة للجميع)

شارك في عدة مؤتمرات محلية ودولية ممثلا لمصر والوطن العربي وأخرهم مؤتمر البروتوكول والاتصال بالأرجنتين 2025، والمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة 2024.

