الإحصاء: 6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري خلال أغسطس 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأحد، النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.73 مليار دولار خـــلال شهر أغسطس 2025 مقابــل 4.96 مليار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 4.63٪.



ومن أهـم المـؤشـرات ما يلى:

الصادرات

ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 6.7٪، حيـث بلغـت 3.96 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس 2025 مقابــل 3.71 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق، ويرجــع ذلـك إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعــض السـلــع وأهمها:

(ملابس جاهزة بنسبة 20.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 29.1 %، البتـرول الخــام بنسبــة 7.6٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبـة 29.4٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق، وأهمهـا (منتجات البتـرول بنسبــة 21.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 30.3%، أسمدة بنسبــة 29.9 ٪، فواكه طازجة بنسبة 15.2%).



الواردات

ارتفعت قيمـة الـواردات بنسبـة 0.2 ٪، حيـث بلغـت 8.69 مليــار دولار خـلال شهـر أغسطس 2025 مقابل 8.67 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمـة واردات بعض السلع، وأهمهـا: (الغاز الطبيـعي بنسبة 88.9%، سيــارات ركـوب بنسبــة 66.1 %، فول صويا بنسبة 135.4 ٪، ذرة بنسبة 12.6 %).

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر أغسطس 2025، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق، وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 15.5%، مواد اولية من حديد او صلب بنسبــة 33.8 %، قمح بنسبة 13.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 7.8 %).

