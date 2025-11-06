تصديري الصناعات الغذائية: تصريف 12% من إجمالي التجارة بمصر عبر الإنترنت

18 حجم الخط

أكد جيلبار حبيقة، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مستقبل قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية يعتمد بصورة جوهرية على دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل، بدءًا من التخطيط والإنتاج وحتى التوزيع ومتابعة أداء المنتجات في الأسواق.

وأضاف حبيقة، خلال مشاركته في جيتكس جلوبال 2025 في نسخته الخامسة والأربعين في دبي بمشاركة أكثر من 6800 عارض و2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة في مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربور: إن الصورة المثالية التي يتحدث عنها العالم — والمتعلقة بإدارة المخزون في الوقت الفعلي، والقدرة على التنبؤ الدقيق بالطلب، والتسعير الذكي عبر قنوات البيع المختلفة — تمثل مستقبل الصناعة، لكنها في السوق المصرية ما زالت تواجه تحديات جوهرية تتعلق بضعف الرؤية وتفتت البيانات.

الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة لصناعة الأغذية

ولفت عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن التجارة التقليدية في مصر ما تزال تُمثل 70% من حجم السوق عبر ما يقرب من 600 ألف متجر، في حين لا تتجاوز التجارة الحديثة 20% والتجارة الإلكترونية نحو 10–12%، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يمثل «فرصة ذهبية» لتحول كبير في قطاع التجزئة عبر دمج التكنولوجيا وتسريع تبادل البيانات مع المصنعين والموزعين.

وشدد حبيقة على أن السوق المصري بحاجة إلى توسيع نطاق جمع البيانات لتشمل عشرات الآلاف من نقاط البيع بدلًا من الاقتصار على عينات محدودة، بما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات دقيقة، وتنفيذ خطط نمو أسرع، وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة لم يعد «مستقبلًا» بل أصبح واقعًا يُعاد تشكيله يومًا بعد يوم مع توسع استخدام التقنيات الذكية.

