وزير الاستثمار يفتتح الدورة التاسعة من معرض “ديستنيشن أفريقيا” لتعزيز الصادرات

يفتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي “ديستنيشن أفريقيا”، والذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين -اكسبولينك، برئاسة محمد قاسم، بالتعاون مع المجالس التصديرية للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات المنزلية، يوم الأربعاء القادم

وتستمر فعاليات المعرض حتي يوم 13 نوفمبر الجاري بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية والأفريقية في القطاعات المعنية.

ويأتي انعقاد المعرض هذا العام في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدولية، ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ويُعد “ديستنيشن أفريقيا” المنصة الأهم لتلاقي سلاسل القيمة في صناعة الغزل والنسيج بالقارة، حيث يتيح فرصًا مباشرة لعقد لقاءات عمل (B2B) بين المصدرين والمشترين الدوليين، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الجديدة للقطاع الصناعي.

وقال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين: إن تنظيم الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرات الصناعة المصرية، ويؤكد على موقع مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة في قطاع النسيج والملابس.

وقال: إن المعرض هذا العام يشهد حضورًا لافتًا من شركات أفريقية ودولية تبحث عن شراكات إنتاج وتوريد، في وقت تتغير فيه خريطة سلاسل الإمداد العالمية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المصدرين المصريين.”





وأكد قاسم أن الجمعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة على تطوير تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن ديستنيشن أفريقيا أصبح علامة مسجلة في خريطة المعارض الدولية المتخصصة، وأداة فاعلة لدعم خطط الحكومة لرفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

ويستمر المعرض على مدار يومين بمشاركة بعثات تجارية من أكثر من 20 دولة، ويقدم نموذجًا متكاملًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد المصري وتوسيع الأسواق التصديرية

