الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التمثيل التجاري المصري يشارك في مؤتمر سلاسل الصناعة بجينوا الصينية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
18 حجم الخط

شارك مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي في شنغهاي برئاسة الوزير المفوض التجاري إيمان حسين، في أعمال مؤتمر التوفيق بين سلاسل الصناعة والبنية التحتية بين تشيجيانغ وأفريقيا، الذي عُقد بمدينة جينوا بمقاطعة تشيجيانغ، تحت شعار “البناء معًا نحو مستقبل رابح للجميع Building Together, Winning the Future”، وذلك بتنظيم من دائرة التجارة بمقاطعة تشيجيانغ ومكتب التجارة لبلدية جينوا ومؤسسة شركات تشيجيانغ للاستثمار في الخارج.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الصناعي والبنية التحتية بين مقاطعة تشيجيانغ والدول الأفريقية، وتطوير سلاسل الصناعة المشتركة استنادًا إلى مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC)، بما يسهم في تحقيق التنمية المتبادلة والمستدامة.

 

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي السفارات والقنصليات الأفريقية في الصين، وعدد من الشركات الصينية المركزية وشركات تشيجيانغ العاملة في أفريقيا، إلى جانب المؤسسات الاستثمارية والمالية وهيئات التجارة والخدمات المهنية، ومن أبرز المشاركين صندوق تنمية الصين وأفريقيا، وشركة تشاينا أفريكا تيدا للاستثمار، ومؤسسة تأمين الصادرات والائتمان الصينية (سينوشور).

وأكد المسئولون الصينيون خلال جلسات المؤتمر على الدور المتنامي لمقاطعة تشيجيانغ في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع أفريقيا، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والتجارة الإلكترونية، باعتبار المقاطعة مركزًا رئيسيًا للاستثمار والتبادل التجاري في الصين.

وفي كلمتها، استعرضت رئيسة المكتب الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، وموقعها الجغرافي المتميز الذي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأن مصر تعد بوابة للأسواق الإقليمية ومركزًا رئيسيًا للنقل واللوجستيات. كما دعت الشركات الصينية وخاصة شركات مقاطعة تشيجيانغ إلى الاستثمار في المناطق الصناعية المصرية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة تيدا السويس، في مجالات النسيج ومواد البناء والمعدات الكهربائية والطاقة المتجددة.

واختُتمت أعمال المؤتمر بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الصناعية بين الصين والدول الأفريقية، وتوسيع نطاق التعاون في البنية التحتية، والتجارة الإلكترونية، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والفائدة المتبادلة للطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي في شنغهاي منتدى التعاون الصيني-الإفريقي التجارة التمثيل التجارى مقاطعة تشيجيانغ شنغهاي

الأكثر قراءة

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-11-2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا والقناة الناقلة

حالة المرور اليوم، كثافات بالقاهرة والجيزة مع تكثيف الخدمات الميدانية لضبط الحركة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية