التمثيل التجاري المصري يشارك في مؤتمر سلاسل الصناعة بجينوا الصينية

شارك مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي في شنغهاي برئاسة الوزير المفوض التجاري إيمان حسين، في أعمال مؤتمر التوفيق بين سلاسل الصناعة والبنية التحتية بين تشيجيانغ وأفريقيا، الذي عُقد بمدينة جينوا بمقاطعة تشيجيانغ، تحت شعار “البناء معًا نحو مستقبل رابح للجميع Building Together, Winning the Future”، وذلك بتنظيم من دائرة التجارة بمقاطعة تشيجيانغ ومكتب التجارة لبلدية جينوا ومؤسسة شركات تشيجيانغ للاستثمار في الخارج.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الصناعي والبنية التحتية بين مقاطعة تشيجيانغ والدول الأفريقية، وتطوير سلاسل الصناعة المشتركة استنادًا إلى مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (FOCAC)، بما يسهم في تحقيق التنمية المتبادلة والمستدامة.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي السفارات والقنصليات الأفريقية في الصين، وعدد من الشركات الصينية المركزية وشركات تشيجيانغ العاملة في أفريقيا، إلى جانب المؤسسات الاستثمارية والمالية وهيئات التجارة والخدمات المهنية، ومن أبرز المشاركين صندوق تنمية الصين وأفريقيا، وشركة تشاينا أفريكا تيدا للاستثمار، ومؤسسة تأمين الصادرات والائتمان الصينية (سينوشور).

وأكد المسئولون الصينيون خلال جلسات المؤتمر على الدور المتنامي لمقاطعة تشيجيانغ في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع أفريقيا، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والتجارة الإلكترونية، باعتبار المقاطعة مركزًا رئيسيًا للاستثمار والتبادل التجاري في الصين.

وفي كلمتها، استعرضت رئيسة المكتب الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، وموقعها الجغرافي المتميز الذي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأن مصر تعد بوابة للأسواق الإقليمية ومركزًا رئيسيًا للنقل واللوجستيات. كما دعت الشركات الصينية وخاصة شركات مقاطعة تشيجيانغ إلى الاستثمار في المناطق الصناعية المصرية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة تيدا السويس، في مجالات النسيج ومواد البناء والمعدات الكهربائية والطاقة المتجددة.

واختُتمت أعمال المؤتمر بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الصناعية بين الصين والدول الأفريقية، وتوسيع نطاق التعاون في البنية التحتية، والتجارة الإلكترونية، والطاقة الخضراء، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والفائدة المتبادلة للطرفين.

