بعد رحيله اليوم، 5 معلومات عن الأديب مصطفى نص

رحل عن عالمنا صباح اليوم الروائي مصطفى نصر، بعد ساعات قليلة من نقله إلى العناية المركزة لتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وفاة مصطفى نصر

وأعلنت الصفحة الرسمية للكاتب مصطفى نصر خبر الوفاة منذ قليل، دون الإعلان عن تفاصيل الدفنة أو الجنازة.

5 معلومات عن الروائي مصطفى نصر

مصطفى نصر هو أديب وروائي مصري من مواليد مدينة الإسكندرية، وعضو اتحاد كتاب مصر، ونادي القصة بالقاهرة، وهيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.

تم تكريم الأديب الراحل من الهيئة المحلية لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية باعتباره رمزا من رموز الإبداع فى الإسكندرية وذلك عام 2002، كما حصل على جائزة نادى القصة بالقاهرة عن مجموعته القصصية "وجوه" كأفضل مجموعة قصصية صدرت خلال عام 2003، والجائزة الأولى فى الرواية بمسابقة نادى القصة بالقاهرة عام 1983 عن رواية "الجهينى".

ترجمت روايته "الهماميل" إلى اللغة الروسية، وترجم جزء منها إلى اللغة الفرنسية، كما تحولت روايته "الجهينى" إلى فيلم سينمائي. سيناريو وحوار مصطفى محرم، ومن إخراج علي عبد الخالق، ومن إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة لتحويل قصة "حالة قتل" إلى سهرة درامية، والتي عرضت بالقناة الثانية بالتليفزيون المصري وهي من إخراج عبد الحميد أحمد وبطولة سيد زيان وفاطمة التابعي، كما تحولت أربع قصص قصيرة من أعماله إلى أفلام روائية قصيرة وهي:

بجوار الرجل المريض إخراج احمد رشوان، وعرض باسم: “ الصباح التالي”

الكابوس إخراج الممثلة والمخرجة دنيا.

الزمن الصعب من إخراج طارق إبراهيم.

البروفة من إخراج طارق إبراهيم.

صدرت للروائي مصطفى نصر عن أعماله عدة ملفات منها: ملف خاص بمجلة الثقافة الجديدة العدد 45 الصادر فى يونيو 1992، وملف خاص بمجلة راقودة – العدد السادس – يونيو 1998، وملف خاص بمجلة أوراق ثقافية – العدد 18 فبراير 2004، كما مارس الكتابة الدرامية لإذاعة الإسكندرية لسنوات عديدة، ونشر قصصا وسيناريوهات للأطفال في العديد من المجلات مثل: "العربي الصغير" و"براعم الإيمان" و"علاء الدين" و"قطر الندى" و"ماجد" وغيرها.

وصدر له العديد من الروايات والمجموعات القصصية أهمها:

الصعود فوق جدار أملس 1977

الشركاء 1982

الاختيار 1982

جبل ناعسة 1983

الجهينى 1984

الهماميل 1988

شارع البير 1995

النجعاوية 1996

إسكندرية 67 1999

