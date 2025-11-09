ماجدة خيرالله تهاجم محمد ثروت: "أداؤه مش بيتغير ولن يضيف لأي عمل فني"

18 حجم الخط

“طبال” شخصية جديدة ومختلفة يقدمها الفنان محمد ثروت ضمن أحداث مسلسل “علي كلاي” مع الفنان أحمد العوضي، ومن أجل هذه الشخصية لجأ الفنان محمد ثروت للتدريب على أنواع الطبل.

وخرجت ماجدة خيرلله لتنتقد اختيار الفنان محمد ثروت في هذا الدور، مشيرة إلى أن لديه أداءً واحدا مكررا في كل أعماله، ولن يتغير نهائيًا باختلاف الأدوار التي يقدمها.

وقالت في تصريحات لـ"فيتو": محمد ثروت لن يضيف لأى عمل فني حاليًا، لأنه صاحب أداء واحد.

وأضافت خلال هجومها على الفنان محمد ثروت: هناك نجوم كبار قاموا بدور “الطبال”، ولكن بشكل وطريقة مختلفة تمامًا، وكان لهم أثر كبير، وهو لا يقارن بأي منهم.



قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

تدور أحداث "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

