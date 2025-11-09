الأحد 09 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

وفاة الأديب مصطفى نصر بعد صراع مع المرض

الكاتب مصطفى نصر،
الكاتب مصطفى نصر، فيتو
غيب الموت صباح اليوم الأديب الكبير مصطفى نصر بعد صراع طويل مع المرض، وعقب ساعات قليلة من دخوله العناية المركزة لتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ. 

وأعلنت الصفحة الرسمية للكاتب مصطفى نصر خبر الوفاة منذ قليل، دون الإعلان عن تفاصيل الدفنة أو الجنازة.

 الأديب الراحل كان عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو نادي القصة بالقاهرة، وعضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.

الجريدة الرسمية