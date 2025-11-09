منى زكي تكشف سر رفضها لعمليات التجميل (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت الفنانة منى زكي إنها لا تفكر حاليًا في القيام بأي عمليات تجميلية في الفترة الحالية، مؤكدة أن هذه العمليات تتعلق بمدى تقبل الشخص لسنه ووجهه، وهذا ما تحاول هي القيام به.

وروت الفنانة موقفا حدث مع صديقتها، وذلك في برنامج “عندك وقت مع عبلة” مع الإعلامية عبلة سلامة، حيث أكدت على محاولتها للابتعاد عن العمليات التجميلية حتى وإن كانت بسيطة، وذلك من خلال تقبل السن والتغييرات الطبيعية التي تأتي معه.

وأكدت منى زكي إنها شعرت بالـ“زعزعة” في بعض الأحيان عندما أخبرتها إحدى الزميلات بالوسط الفني أنها: “تحتاج لعمل فيلر فورًا”، ولكنها لازلت حتى الآن ثابتة على موقفها تحول تقبل تأثير الزمن على الوجه والابتعاد عن العمليات التجميلية، سواء كانت تحتاجها أم لا.

كما كشفت الممثلة عن الروتين اليومي الخاص بها للعناية بالبشرة، حيث أوضحت أنها تعشق الاهتمام بوجهها وبشرتها، مؤكدة أنها قد تقضي ما يقارب 40 دقيقة في الصباح والمساء تضح المستحضرات على وجهها.

وأضافت أنها كانت تضح كريمات موضعية سابقًا، ولكنها أصيب بالإكزيما في وجهها، الأمر الذي أدى إلى اتجاهها للزيوت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.