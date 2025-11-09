عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، أن المعهد قدم خدمات تشخيصية وعلاجية لنحو 32,000 مريض جديد خلال العام الماضي، مشيرا إلى هذا الرقم يمثل ربع عدد مرضى السرطان الجدد في مصر.

وأضاف خلال المؤتمر السنوي الدولي للمعهد القومي للأورام، تحت شعار "صوت واحد ورؤية واحدة لمستقبل بلا سرطان”، أن المعهد يلعب دورا رئيسيا وهاما في المشاركة في مختلف المبادرات الصحية الرئاسية مثل "حياه كريمة"، بالإضافة إلى مساهماته كعضو مؤسس في "التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي".

وأشار عبد المعطي إلى إطلاق "منظومة التحول الرقمي لمستشفيات المعهد، وحصول جميع معامل المعهد علي الاعتماد الدولي خلال العام الحالي، وشهادة تسجيل وحصوله على اعتماد مركز الأبحاث الإكلينيكية من المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية التابع لمجلس الوزراء.

ولفت إلى توقيع اتفاقية اعتماد المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة كمركز محوري متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستعرضًا خطة المعهد لاستكمال تطوير وتوسعة مستشفياته والتي من بينها افتتاح مستشفى 500 500.

كما أشار إلى افتتاح وحدة زرع النخاع وأمراض الدم، والانتهاء من تجديد المستشفى الشمالي ومجمع العيادات الخارجية، ووحدة الطوارئ، بالإضافة الي البدء في أعمال تجديد المبني الأوسط (مبني المعامل والأشعة).

محاور المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 2,500 أستاذ وباحث وخبير من مصر والعالم، وتضمن 83 جلسة علمية، اشتملت على 382 محاضرة، اشترك فيها أكثر من 40 متحدثًا دوليًا في علوم الأورام المختلفة، وتناول أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات تشخيص وعلاج الأورام، وخاصة في مجالات العلاج المناعي والموجّه، وسبل الكشف المبكر وتحسين نتائج العلاج وجودة الحياة للمرضى.

وشملت أهداف ومحاور المؤتمر استخدامات الذكاء الاصطناعي، ودعم السياحة العلاجية، وتبادل الخبرات البحثية بين المؤسسات الدولية والمحلية، وتسليط الضوء علي أحدث اساليب التشخيص والعلاج المناعي، والعلاج الجيني للسرطان، ووضع توصيات موحدة لتشخيص وعلاج الأورام، وجودة التعليم والمستشفيات والرعاية الصحية، والتحول من الفحص التشخيصي التقليدي للأورام إلى التشخيص الجزيئي والبيولوجي لوضع خطط علاجية مخصصة لكل مريض.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.