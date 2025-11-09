الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

13 نوفمبر، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة حشيش بمطار القاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 13 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بمطار القاهرة.


وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم م.م إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون أغسطس الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة، حاز وأحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.


وأضاف أمر الإحالة أنه وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات سرية تفيد بحيازة المتهم لمواد مخدرة أثناء عودته على متن رحلة قادمة من إحدى الدول العربية، وعلى الفور تم إعداد كمين أمني وبتفتيش حقائب المتهم عثر بحوزته على 3 سجائر إلكترونية وأكياس صغيرة تحتوي على جوهر الحشيش المخدر، إضافة إلى أداة بها آثار من ذات المادة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وليس الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة مطار القاهرة الحشيش المخدر النيابة العامة قسم شرطة النزهة

مواد متعلقة

إحالة راكب للجنايات بتهمة محاولة تهريب 2000 قرص مخدر عبر مطار القاهرة

الأكثر قراءة

إحداهما بدأت وتستمر ساعات، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضرب طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض غير متوقع يهز عرش الموز والتفاح وارتفاع العنب 8 جنيهات

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

بمشاركة 30 دولة، اليوم انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن المقرمشة، مقبلات سريعة وشهية

أخبار مصر: استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري، بشرى عن أرض الزمالك بأكتوبر، نهائي السوبر المصري، تحذير من مسكنات الصداع

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية