جيريمي رينر ينفي فضيحة جنسية ويهدد المخرجة الصينية بالترحيل

نفي نجم أفلام مارفل جيريمي رينر، بشدة إرسال رسائل جنسية غير مرغوب فيها إلى مخرجة أفلام صينية، وهدد بالاتصال بـ ICE (دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية)

جيريمي يرد على اتهامات المخرجة الصينية

ورد جيريمي رينر، علي مزاعم المخرجة الصينية يي تشو ضده، التي صرحت أنها عملت مع رينر، في الفيلم الوثائقي "سجلات ديزني"، وفيلم رسوم متحركة، في سلسلة من منشوراتها على إنستجرام هذا الأسبوع، معلنة أن الممثل، البالغ من العمر 54 عامًا، أرسل لها سلسلة من الصور الإباحية غير المرغوب فيها لنفسه، عبر الرسائل الخاصة وواتساب في شهر يونيو، وعندما واجهته، زُعم أنه هددها بالاتصال بدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقال مارتي سينجر محامي رينر، في بيان نشرته مجلة people: "هذه المزاعم غير دقيقة وغير صحيحة على الإطلاق"، واصفًا إياها بأنها "كاذبة، وفاضحة، وتشهيرية للغاية"

وزعم المحامي، أن تشو تنتقم من رينر بعد أن رفض الممثل عروضها العاطفية، ولم يروج لمشاريعها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما زعم سينجر، أن موكله رينر التقى بتشو، مرة واحدة في يوليو الماضي، في فندق في رينو، نيفادا، حيث أجريت مقابلة مع رينر لفيلم تشو الوثائقي، ثم التقيا مرة أخرى في أغسطس، ولم تتحدث رينر معها منذ أكثر من شهر، موضحا أن الممثل تجاهل، رسائلها الجنسية الصريحة التي تعبر فيها عن حبها له.

وفيما يتعلق بمزاعم تشو، بأن رينر هددها بالاتصال بدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، أوضح سينجر أن تشو، كانت تضايق موكلي، وتهدده بلا هوادة بمئات الرسائل غير المرغوب فيها.

المخرجة الصينية تتهم ممثل أفلام مارفل بالتحرش

وعلي الجانب الأخر، وفي تصريح لمجلة بيبول، قالت تشو إنها "تعرضت للخداع من الحب"، وزعمت أن الممثل أرسل لها صورًا فاحشة دون موافقتها لأيام، وفرض نفسه عليّ في أول يوم التقينا فيه، وهددها بالاتصال بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بشأنها.

كما صرحت تشو لمجلة بيبول، أنها ضمّت رينر إلى مشاريعها،:" لأنني ظننتُ ووعدتُ نفسي بأننا في علاقة حبّ متنامية".

وزعمت تشو على إنستجرام أنها عندما خاطبت رينر بشكل خاصّ بشأن سوء سلوكه السابق، وطلبت منه أن يتصرف بشكل لائق، وأن يحترمها كامرأة وكمخرجة أفلام، ليهددها فجأة بالاتصال بدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهو تصرفٌ صدمها وأرعبها بشدة.

رسالة من رينر للمخرجة الصينية

وأرسل فريق رينر القانوني، رسالة وقف وكف، حصلت عليها مجلة بيبول، إلى تشو يوم الجمعة، يطالب فيها المخرجة بوقف "الرسائل التشهيرية"، والامتناع عن إعادة نشر "الأكاذيب الكاذبة والمختلقة والفاضحة"، مهددًا باتخاذ إجراء قانوني في حال عدم القيام بذلك.

كما تزعم الرسالة أن تشو هي من سعت جاهدًة لإقامة علاقة جنسية، رومانسية، إباحية، مع رينر، واختلقت ادعاءات كاذبة وغريبة... لترويج مشاريعها.

