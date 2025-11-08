السبت 08 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مسؤول أمريكي: إعادة جثة هدار جولدن تمنح نتنياهو مساحة لإنهاء أزمة عناصر حماس

أعلنت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل، أنها ستصعد لدفع الحكومة لإجراء انتخابات في أسرع وقت وبشروطنا.

وأوضحت القناة ١٢ الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي: إعادة جثة جولدن تمنح نتنياهو مساحة لإنهاء أزمة عناصر حماس العالقين برفح.

وكانت أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مساء اليوم السبت، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يصل إلى منزل عائلة الضابط الأسير هدار جولدن.

 

انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال "هدار جولدن"

 

أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، مساء اليوم السبت، انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدار جولدن" من مدينة رفح الفلسطينية قبل قليل.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من حماس انتشلوا جثة الضابط جولدن المختطف في قطاع غزة منذ العام 2014، كما انتشلت جثث عدد من مسلحي حماس من داخل نفق في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة.

 

اختطاف هدار جولدن في عام 2014

واختطفت حماس هدار جولدن من منطقة شرق مدينة رفح الفلسطينية، خلال الحرب على غزة عام 2014، وأعلنت دولة الاحتلال مقتله حينها.

وبحسب موقع «إرم»، يشير وجود عناصر من حماس بجواره إلى أنه ربما كان على قيد الحياة، وقُتل جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، مع اندلاع الحرب في القطاع، بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر عام 2023.

