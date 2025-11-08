جهاز مدينة حدائق أكتوبر يعلن تغيير أسماء المناطق (صور)

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية للأسماء الجديدة بديلة للأسماء الرقمية بالمدينة استجابة إلى مناشدة المواطنين الساكنين بالمدينة.

وجاءت الأسماء بديلة الأرقام تحمل أسماء النباتات والزهور، وأصبحت كالتالي:

1ـ منطقة 88 قطعة المستثمر الصغير أصبحت حي (رويال فالي)

2ـ منطقة أراضي مميزة 32 فدان (مسلسل 1، 2016 ) أصبحت (ميراج)

3ـ منطقة 97.5 فدان مسلسل (2، 2016) أصبحت (سيتي فيو)

4ـ منطقة 168 فدان مسلسل (3، 2016) أصبحت (جاردن هيلز)

5ـ منطقة أرض الجمعيات مسلسل 3 (2017) أصبحت (لاروز 3)

6ـ منطقة أرض الجمعيات مسلسل 4 (2017) أصبحت (لاروز 4)

7ـ منطقة أرض الجمعيات مسلسل 5 (2017) أصبحت (لاروز5)

8ـ منطقة أرض الجمعيات مسلسل 6 (2017) أصبحت لاروز 6)

9ـ منطقة القرعة السادسة ـ المنطقة السابعة أصبحت زويل جاردنز

10ـ منطقة 390 فدان 557 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت (حدائق الأوركيد)

11ـ منطقة 130 فدان أراضي اجتماعي ـ مسلسل 3، 4 (2016) أصبحت (الكاميليا)

12ـ منطقة 41 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت (حدائق الزيتون)

13ـ منطقة 645 عمارة إسكان اجتماعي ـ شرق ابني بيتك 6 أصبحت (النرجس1)

14ـ منطقة الأولى بالرعاية مساكن عثمان أصبحت (الريحان)

15ـ منطقة 309 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت (النرجس2)

16ـ منطقة 262 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت (القرنفل)

17ـ منطقة 263 فدان أراضي مميزة مسلسل (4،5،6،7) 2016 ومسلسل 1 تكميلي 2017 أصبحت (الكارما)

18ـ منطقة منطقة 607 إسكان اجتماعي أصبحت (الكوثر)

19ـ منطقة 266 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت (اللوتس1)

20ـ منطقة 247 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت (الأندلس)

21ـ منطقة 116 قطعة إسكان اجتماعي مسلسل 6 ـ 2016 أصبحت (البنفسج)

22ـ منطقة منطقة القرعة ب أصبحت (جاردينيا ب)

23 ـ منطقة 47 عمارة 75م إسكان اجتماعي أصبحت (التوليب)

24ـ منطقة 14 قطعة المستثمر الصغير أصبحت (أركيديا)

25ـ منطقة 24 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت (اللوتس2)

26ـ منطقة مساكن دهشور 13008 وحدة أصبحت (النخيل1)

27ـ منطقة القرعة أ ـ المحصورة أ) أصبحت (جاردينيا أ)

28ـ منطقة 1185 عمارة إسكان اجتماعي أصبحت (النخيل2)

٢٩- منطقة ٢٢٠ فدان (أرض المخابرات) أصبحت (وادي النيل).

