فضّل الله تعالى مكة والمدينة وبيت المقدس بالعديد من الصفات وخصها القرآن الكريم بالعديد من الآيات وبينت السنة النبوية فضائل مكة المكرمة حيث كانت وستظل حرمًا آمنًا، وكما كانت المدينة المنورة دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوته من خلقه، وكذلك بيت المقدس مهوى الأنبياء ومسرى رسول الله، وخلال السطور التالية نستعرض معكم فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس في القرآن الكريم والسنة النبوية

فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس في القرآن الكريم والسنة النبوية

فضائل مكة

حينما أُخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقف على مشارفها قائلًا: "مَا أَطْيَبَكِ من بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إليَّ! وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ"...ولاغرابة فمكة فيها أول بيت وضع للناس قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 96].

وسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: "المسجد الحرام"، ثم المسجد الأقصى، وبينهما أربعون عامًا) ومكة حرمٌ آمن شرّفه الله: لا يُسفك فيه دم، ولا يُقطع شجر، ولا يُنفّر صيد، ولا تُلتقط لقطته إلا للتعريف حيث قال صلى الله عليه وسلم: « إن مكة حرّمها الله... فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا»، "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه" ويرى جمهور العلماء ع أن المضاعفة تشمل الحرم كله، لا المسجد فقط.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25]، فهم السلف أن جميع الحسنات تتضاعف فيه، كما تتعظم فيه السيئات.

ومكة المكرمة هي قبلة المؤمنين الموحدين قال تعالى: ﴿... وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا.. ﴾ [ آل عمران: 97]، ويحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة على الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: "فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، كما يجب المبادرة للحج لمن استطاع إلى مكة سبيلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه" وثمة وعيد لمجرد من همّ المعصية فيها قال تعالى: ﴿....وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) ﴾ [الحج: 25].

و جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدّ،اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا".

فضائل المدينة المنورة

المدينة المنورة تشّعُّ بالبركة فقد روى أنسٌ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفي ما جعلت بمكة من البركة"والمراد بالبركة كثرة الخير وسعة الرزق وهنأة العيش، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: " كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثلِ ما دعاك لمكة ومثلِه معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر"

كما أن المدينةُ حرمٌ ما بين لابَتَيْها وحرَّتَيها، وجبَلَيْها ومأزِمَيْها؛ فعن عليٍّ – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم:"المدينةُ حرَمٌ ما بَين عَيْرٍ إلى ثَورٍ". متفق عليه، وأهوَى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – بيدِه ذات مرة إلى المدينة فقال: "إنها حرَمٌ آمِنٌ".

وذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ مِثْل مَكَّةَ، فَيَحْرُمُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا ؛ إِلاَّ مَا اسْتُنْبِتَ لِلْقَطْعِ.ولا يَكِيدُ أهلَ المدينةِ أحَدٌ أو يُريدُهم بسُوءٍ أو شرٍّ إلا انْمَاعَ كما ينْمَاعُ المِلْحُ في الماءِ. ومَن أخافَ أهلَ المدينةِ ظُلمًا أخافَه الله عزَّ وجل، وعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يَقبَلُ الله منه يوم القيامةِ صَرفًا ولا عَدلًا.ومَن أحدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوَى مُحدِثًا فعليهِ لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يَقبَلُ الله منه يوم القيامةِ صَرفًا ولا عَدلًا.

كما أنه يخرج الدجال فلا يدع أرضًا إلا هبطها في أربعين ليلة. غير مكة وطيبة. رواه مسلم

وهي مُهَاجَرُ النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مسجدُه، قال صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". متفق عليه.وفي مسجده صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، قال صلى الله عليه وسلم:" ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"

ومن مات بالمدينة وكان مؤمنًا صادقًا حلّت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه رواه الترمذي، ولقد كان عمر رضي الله عنه يدعو فيقول:" اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد أجيبت دعوته فاستشهد رضي الله عنه وهو يؤم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر.

وفي المدينة مقبرة البقيع دفن فيها خلقٌ كثير من الصحابة رضي الله عنهم وكان صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم متواعدون غدا أو مواكلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقدوفي حديث طويل قال فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. رواه مسلم



وفي المدينة مسجد قُبِاء أول مسجد في الإسلام.. وكَانَ صلى الله عليه وسلم يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وفي الحديث:" من تطهَّر في بيتِه ثمَّ أتَى مسجدَ قُباءَ فصلَّى فيه صلاةً كان له كأجرِ عُمرةٍ، والْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا"، و"لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أخلف اللَّهُ فيها خَيْرًا مِنْهُ".

فضائل (المسجد الأقصى):

ثاني مسجد وُضع في الأرض:عن أبي ذر رضي الله عنه قال:"قلتُ: يا رسول الله، أيّ مسجد وُضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أيّ؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة..."وهو أحد المساجد الثلاثة التي تُشد إليها الرحال وهو مسجد مبارك حوله البركة والنور: قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ...﴾ [الإسراء: 1]، وقد بارك الله فيه وحوله بالثمار والعلم والأنبياء، وكان محطّ أنظار المؤمنين عبر العصور.وهو أرض المحشر والمنشر



وقد صلى المسلمون نحو بيت المقدس قرابة ستة عشر شهرًا بعد الهجرة، قبل أن يُؤمروا بالتوجه إلى الكعبة قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا...﴾ [البقرة: 144]، وعاش فيه كثير من الأنبياء: إبراهيم، داود، سليمان، زكريا، يحيى، عيسى عليهم السلام.

وصلى في المسجد الأقصى جماعة من الأنبياء في حادثة الإسراء والمعراج، وقد أمّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضع الرباط والجهاد إلى آخر الزمان.. قال صلى الله عليه وسلم:"لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين... وهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس"

