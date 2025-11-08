السبت 08 نوفمبر 2025
قوات الاحتلال تقتحم قرية برام الله وتطلق قنابل الصوت

اقتحمت قوات الاحتلال قرية رنتيس شمال غرب رام الله، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المحلات التجارية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي، مساء اليوم السبت، على جنوب شرقي مدينة خانيونس.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات اليامون ودير أبو ضعيف وأم التوت والطيبة وجلبون شرق جنين وغربها بالضفة الغربية المحتلة.

 

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري.

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

 

أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين

في سياق متصل، أعلنت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، وقوع أكثر من ٨٦٠ هجوما عنيفا من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام ٢٠٢٥.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء نظام الفصل العنصري بالضفة".

