بالتزامن مع إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم، صناعة التمور في أرقام

تعتزم مصر إنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم الفترة المقبلة، وفقا للتوجيهات الرئاسية لزيادة النصيب المصرى فى الانتاج العالمى، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج وتعزيز مكانة مصر فى إنتاج وصناعة التمور.

صناعة التمور وصادراتها

ووفقا للأرقام والإحصائيات الخاصة بصناعة التمور، تعد مصر من أكبر دول العالم فى إنتاج التمور، حيث يصل النصيب العالمى والإنتاجى ما يقرب من 19% من الانتاج العالمى.

أما عن حجم الإنتاج الفعلى فيبلغ إنتاج مصر نحو 1.87 مليون طن، تُمثل 19.33% من الإنتاج العالمى، تليها السعودية بإنتاج 1.64 مليون طن بنسبة 17.01%.

وبلغت صادرات التمور المصرية بلغت نحو 77 ألف طن، بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار خلال الموسم الماضي، محققة نموًا قدره 34% في الكميات و46% في القيمة مقارنة بالموسم السابق، ما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للتمور عالميًا وذلك وفقا للمجلس التصديرى.

أكبر الدول المستوردة للتمور

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المغرب تعد أكبر الأسواق المستقبلة للتمور المصرية في عام 2021 بقيمة بلغت 24 مليون دولار، تمثل 48% من إجمالي صادرات التمور المصرية البالغة 50 مليون دولار في نهاية عام 2021.

إنشاء أكبر مزرعة نخيل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في ظل اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك فيها مصـر المزايا التنافسية الكبيرة، وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتنمية الصناعية الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالى.



وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية شملت تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى في قطاع النخيل، من بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بسعة 2.3 مليون نخلة في منطقتي توشكى والعوينات.

