السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد كارم يكتب: لماذا صدم حسام حسن لاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر؟

محمد كارم
محمد كارم
18 حجم الخط

سؤال لـ كابتن حسام حسن… ليه يا كابتن يتم إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر قبل ساعات من نهائي السوبر المصري بين الزمالك والأهلي؟

بص يا كابتن حسام… السؤال هنا مش مجرد «توقيت» وخلاص. إحنا بنتكلم عن نهائي سوبر، مباراة جماهيرها بالملايين، ولاعبين داخلين على استعداد نفسي وتركيز عالي، وفريقين بيتقاتلوا على بطولة مهمة. 

هل منطقي إن قائمة المنتخب تُعلن قبل اللقاء بـ24 ساعة بس؟ وليه أصلًا نفتح باب جدل وإحباط وضغط نفسي قبل ماتش حساس بالشكل ده؟

اللي زوّد الاستفهام أكتر… اختيارك لمصطفى شوبير، الحارس الاحتياطي في الأهلي، على حساب محمد عواد، اللي قاد الزمالك بنفسه للنهائي، واللي عنده ماتش بكرة مصيري.. هل ده عدل؟ هل ده تقييم فني؟ ولا مجرد تمسّك بأسماء معينة بغض النظر عن الحالة والمشاركة؟

ولو حد هيطلع يقول: «ما عواد احتياطي في الزمالك»، هقوله: لأ… الصورة مش كده.. عواد رجع وشارك بعد 5 شهور غياب، ولما نزل لعب ماتش واحد، بس كان مؤثر، وتألق، وقدر يصعد الزمالك للنهائي بعد تصديه لركلة جزاء.. ده غير إن وجوده في القائمة يرفع روحه ويكافئ مجهوده.

 في المقابل، مصطفى شوبير احتياطي دائم في الأهلي، ومع ذلك بتحافظ على ضمه مع الحارس الأساسي محمد الشناوي… وهنا السؤال: فين معيار المشاركة؟ وفين معيار الجاهزية؟

ومش بس عواد اللي اتصدم… ناصر ماهر اللي متألق مع الزمالك وأفضل صانع لعب في الدوري من وجهة نظري، وبرضه خارج القائمة! ليه؟ ده لاعب فرّق، وصنع، وتحرك، ورفع شكل الفريق هجوميًا. كذلك الونش… رجع للمشاركة وقدّم شوط ممتاز أمام طلائع الجيش، وبعدها مباراة قوية ضد بيراميدز، وعنده نهائي بكرة، وبرضه تجاهلت وجوده.

طب كان إيه اللي هيجرى لو استنيت 24 ساعة؟ هل إعلان القائمة مستعجل للدرجة إنك تضرب الحالة النفسية لنجوم داخلين على بطولة؟ خصوصًا لاعيبة الزمالك اللي بينهم عناصر تستحق الاختيار.

الغريب إنك، يا كابتن حسام، طول عمرك بتقول إنك بتدافع عن اللاعبين وحقهم، لكن الموقف ده عكس ده تمامًا… وسبّب جدل وضغط مش مطلوب.

عجبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ة الزمالك طلائع الجيش قائمة منتخب مصر قائمة المنتخب كابتن حسام حسن محمد كارم محمد عواد نهائي السوبر المصري ناصر ماهر مصطفي شوبير نهائي السوبر منتخب مصر

مواد متعلقة

6 وجوه جديدة في منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

السوبر المصري، تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

الزمالك بالأبيض والأهلي بالأحمر في نهائي السوبر المصري

مشاركات لاعبي الزمالك في جولات ختام السوبر المصري.. ستة نجوم يكتبون فصولًا جديدة من التاريخ الأبيض في النهائيات.. أرقام تاريخية منتظرة في المواجهة النهائية للكأس

الأكثر قراءة

تدشين مبادرة "هنزور معبد الأقصر بالجلابية"، رد صعيدي على الإساءة للزي التراثي

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية