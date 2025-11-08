محمد كارم يكتب: لماذا صدم حسام حسن لاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر؟

18 حجم الخط

سؤال لـ كابتن حسام حسن… ليه يا كابتن يتم إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر قبل ساعات من نهائي السوبر المصري بين الزمالك والأهلي؟

بص يا كابتن حسام… السؤال هنا مش مجرد «توقيت» وخلاص. إحنا بنتكلم عن نهائي سوبر، مباراة جماهيرها بالملايين، ولاعبين داخلين على استعداد نفسي وتركيز عالي، وفريقين بيتقاتلوا على بطولة مهمة.

هل منطقي إن قائمة المنتخب تُعلن قبل اللقاء بـ24 ساعة بس؟ وليه أصلًا نفتح باب جدل وإحباط وضغط نفسي قبل ماتش حساس بالشكل ده؟

اللي زوّد الاستفهام أكتر… اختيارك لمصطفى شوبير، الحارس الاحتياطي في الأهلي، على حساب محمد عواد، اللي قاد الزمالك بنفسه للنهائي، واللي عنده ماتش بكرة مصيري.. هل ده عدل؟ هل ده تقييم فني؟ ولا مجرد تمسّك بأسماء معينة بغض النظر عن الحالة والمشاركة؟

ولو حد هيطلع يقول: «ما عواد احتياطي في الزمالك»، هقوله: لأ… الصورة مش كده.. عواد رجع وشارك بعد 5 شهور غياب، ولما نزل لعب ماتش واحد، بس كان مؤثر، وتألق، وقدر يصعد الزمالك للنهائي بعد تصديه لركلة جزاء.. ده غير إن وجوده في القائمة يرفع روحه ويكافئ مجهوده.

في المقابل، مصطفى شوبير احتياطي دائم في الأهلي، ومع ذلك بتحافظ على ضمه مع الحارس الأساسي محمد الشناوي… وهنا السؤال: فين معيار المشاركة؟ وفين معيار الجاهزية؟

ومش بس عواد اللي اتصدم… ناصر ماهر اللي متألق مع الزمالك وأفضل صانع لعب في الدوري من وجهة نظري، وبرضه خارج القائمة! ليه؟ ده لاعب فرّق، وصنع، وتحرك، ورفع شكل الفريق هجوميًا. كذلك الونش… رجع للمشاركة وقدّم شوط ممتاز أمام طلائع الجيش، وبعدها مباراة قوية ضد بيراميدز، وعنده نهائي بكرة، وبرضه تجاهلت وجوده.

طب كان إيه اللي هيجرى لو استنيت 24 ساعة؟ هل إعلان القائمة مستعجل للدرجة إنك تضرب الحالة النفسية لنجوم داخلين على بطولة؟ خصوصًا لاعيبة الزمالك اللي بينهم عناصر تستحق الاختيار.

الغريب إنك، يا كابتن حسام، طول عمرك بتقول إنك بتدافع عن اللاعبين وحقهم، لكن الموقف ده عكس ده تمامًا… وسبّب جدل وضغط مش مطلوب.

عجبي.

