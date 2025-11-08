مشاركات لاعبي الزمالك في جولات ختام السوبر المصري.. ستة نجوم يكتبون فصولًا جديدة من التاريخ الأبيض في النهائيات.. أرقام تاريخية منتظرة في المواجهة النهائية للكأس

18 حجم الخط

تستعد جماهير كرة القدم المصرية والعربية لمتابعة قمة جديدة بين الزمالك والأهلي، حين يلتقي الفريقان في السابعة والنصف مساء غدًا الأحد بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف بتوقيت مصر، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي جديد من نهائيات كأس السوبر المصري.

وبين التاريخ والحاضر، تبرز أرقام مميزة لنجوم الزمالك الذين شاركوا في هذا الحدث الكبير على مدار سنوات طويلة، وتركوا بصمات واضحة في جميع نسخ البطولة.

ستة نجوم صنعوا التاريخ: الأكثر مشاركة في نهائيات السوبر

على مدار أكثر من عقدين، لمع عدد من لاعبي الزمالك في مباريات السوبر، ونجح ستة منهم في كتابة أسمائهم ضمن قائمة الأكثر ظهورًا في النهائي برصيد أربع مشاركات لكل لاعب.

1. عبد الواحد السيد – أيقونة الحراسة

شارك عبد الواحد في أربع نهائيات أعوام:

2002-2003 – 2003-2004 – 2004-2005 – 2008-2009

ويُعد من أكثر اللاعبين ثباتًا في مستواه خلال مباريات السوبر، وقدم أداءً مؤثرًا خاصة في السنوات الأولى من الألفية الجديدة.

2. حازم إمام – قائد الموهبة

أحد رموز الزمالك، شارك في نسخ:

2001-2002 – 2002-2003 – 2003-2004 – 2004-2005

وظهر خلالها باعتباره أحد أهم عناصر القوة الهجومية للفريق.

3. طارق السيد – جناح اليسار التاريخي

شارك في نفس نسخ حازم إمام (2001-2002 حتى 2004-2005) وقدم مساهمات دفاعية وهجومية مميزة، جعلته من أهم أظهرة تلك الحقبة.

4. عمر جابر – جيل جديد يواصل المسيرة

أحد أبناء الزمالك، شارك في أربع نسخ:

2014-2015 – 2015-2016 – 2021-2022 – 2024-2025

ويستعد لكتابة فصل جديد مع القلعة البيضاء في نهائي هذا العام.

5. طارق حامد – قلب الزمالك النابض

ظهر في أربع نهائيات:

2015-2016 – 2016-2017 – 2018-2019 – 2019-2020

واشتهر بقتاليته وروحه العالية في مثل هذه المباريات.

6. محمود عبد الرازق “شيكابالا” – القائد الذي لا يغيب

شارك في:

2018-2019 – 2019-2020 – 2021-2022 – 2024-2025

ويبقى وجوده في أي نهائي حدثًا خاصًا لجماهير الزمالك.

أرقام تاريخية منتظرة في نهائي السوبر 2025-2026

مع استعداد الزمالك لخوض النهائي الجديد، تلوح في الأفق أرقام قد تكون فارقة في تاريخ النادي والبطولة.

1. عمر جابر – نحو إنجاز غير مسبوق

قد يصبح أول لاعب في تاريخ الزمالك يصل إلى 5 مشاركات في نهائي السوبر، ليمنح جيله علامة تاريخية لا تُنسى.

2. محمد عواد – المشاركة الرابعة

حارس الزمالك الحالي يستعد لظهوره الرابع في البطولة بعد مشاركته ضمن نسخ:

2018-2019 – 2021-2022 – 2024-2025

ويمثل تواجده عنصر خبرة وثبات في النهائيات.

3. محمود حمدي “الونش” – قائد الدفاع

المدافع الأقوى في الزمالك يقترب من تسجيل مشاركته الرابعة في النهائي بعد أعوام:

2016-2017 – 2018-2019 – 2019-2020

ويأمل في قيادة خط الدفاع نحو تتويج جديد.

تاريخ يُكتب من جديد

نهائي السوبر المصري 2025-2026 ليس مجرد مباراة أخرى بين الزمالك والأهلي، بل هو امتداد لرحلة طويلة من البطولات والمواجهات الساخنة، وفرصة لنجوم جدد لإضافة أسمائهم إلى قائمة اللاعبين التاريخيين.

بين خبرة المخضرمين وطموح الجيل الجديد، يدخل الزمالك مواجهة الغد باحثًا عن كتابة صفحة جديدة من أمجاده، في ليلة قد تشهد أرقامًا تاريخية تُخلّد في ذاكرة الجماهير.

