رئيس هيئة النيابة الإدارية يشارك في فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإدارى

شََهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية "للمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري"، والذي جرى عقده بحضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية وكبار رجال الدولة.

رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية: يأتي المؤتمر الذي يعقده مجلس الدولة تحت عنوان "مستقبل العدالة الإدارية فى ظل تحديات الذكاء الاصطناعي - قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي" ويشارك فيه عددٍ من رؤساء مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا بالدول العربية أعضاء الاتحاد، بالإضافة لنخبة من الخبراء في المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.

