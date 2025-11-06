النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعدي مدرس على طالب بعصا خشبية

18 حجم الخط

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن مركز الإعلام رصد تداول مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المدرسين وهو يعتدى على مجموعة من الطلاب بالضرب المبرح مستخدمًا عصًا خشبية داخل فناء إحدى المدارس، أثناء اليوم الدراسي.

وقامت المستشارة ماريان ميخائيل - مدير النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الثالث، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من إسلام شعبان رئيس النيابة، وهند عرجاوي – وكيل النيابة، وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وموجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية، ومدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة. حيث استمعت النيابة لأقوال مدير المدرسة، والأخصائي الاجتماعي، ومشرف المدرسة، والطلاب المجني عليهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة ومشاهدة المقاطع المصورة للواقعة.

أمرت النيابة بتكليف إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وأمرت النيابة بتكليف إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإعداد تقرير تفصيلي بشأن الواقعة محل التحقيق، وضم ملف التحقيق الإداري للتحقيقات التي تجريها النيابة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

