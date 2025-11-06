الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعدي مدرس على طالب بعصا خشبية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
18 حجم الخط

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن مركز الإعلام رصد تداول مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المدرسين وهو يعتدى على مجموعة من الطلاب بالضرب المبرح مستخدمًا عصًا خشبية داخل فناء إحدى المدارس، أثناء اليوم الدراسي.

وقامت المستشارة ماريان ميخائيل - مدير النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الثالث، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من إسلام شعبان رئيس النيابة، وهند عرجاوي – وكيل النيابة، وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وموجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية، ومدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة. حيث استمعت النيابة لأقوال مدير المدرسة، والأخصائي الاجتماعي، ومشرف المدرسة، والطلاب المجني عليهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة ومشاهدة المقاطع المصورة للواقعة.

أمرت النيابة بتكليف إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وأمرت النيابة بتكليف إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإعداد تقرير تفصيلي بشأن الواقعة محل التحقيق، وضم ملف التحقيق الإداري للتحقيقات التي تجريها النيابة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والجامعة البريطانية لتعزيز الشراكة الأكاديمية

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية "تعلم لغة الإشارة"

مفاجأة في تحقيقات اتهام مها الصغير، جريمة السرقة تخص 4 فنانين أجانب

محامي هدير عبد الرازق يقدم مقترحا إلى البرلمان لإلغاء عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية"

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية