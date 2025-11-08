مجلس الدولة يفتتح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري

18 حجم الخط

افتتح المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي بعنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي".

حضر الجلسة الافتتاحية كل من: وزير العدل، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويشارك في هذا المؤتمر جميع الدول أعضاء الاتحاد، وهم: (الإمارات، والعراق، وليبيا، وتونس، والكويت، والأردن، واليمن، والسودان، والبحرين، وموريتانيا، والجزائر، ولبنان، والمغرب)، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري ونخبه من الخبراء القانونيين والأكاديميين.

رئيس مجلس الدولة

رحب المستشار أسامة شلبي بالحضور

وفي مستهل المؤتمر رحب المستشار أسامة شلبي بالحضور، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على أهمية تبادل الأفكار والرؤى بين القضاة الإداريين العرب؛ للارتقاء بمستوى العمل القضائي العربي المشترك، بما يعكس حسن سير العدالة في دولنا العربية، كما استعرض أهمية استشراف آفاق العدالة الإدارية في مواجهة التحولات التكنولوجية المتسارعة، ومدى تأثير هذه التقنيات على المبادئ القضائية المستقرة، وصولًا إلى تطوير الرؤى التي تضمن عدالة ناجزة ومنصفة.

ويُعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية؛ ليطرح أفكار الذكاء الاصطناعي والذي أصبح أمرًا واقعًا على مستوى العالم، ويحاضر في المؤتمر نخبة من المستشارين، وأساتذة القانون، وممثلو الدول العربية والأجنبية المتخصصون في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.