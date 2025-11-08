السبت 08 نوفمبر 2025
توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لقمة السوبر المصري

يعقد ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمباراة الزمالك المرتقبة غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك غدا الأحد، فينهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

 

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، غدا الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح

فاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

