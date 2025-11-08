السبت 08 نوفمبر 2025
الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، تدريباته على ملعب محمد بن زايد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أُقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

