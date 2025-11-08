اتحاد الكرة يستعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

السبت 08 نوفمبر 2025
تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم المصرية والعربية صوب ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الأحد القادم لمتابعة لقاء القمة بين العملاقين الكبيرين الأهلي والزمالك في نهائي النسخة رقم 23 لكأس السوبر المصري.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تقريرًا أكد أنه خلال 9 مواجهات سابقة بين القطبين في نهائي البطولة ’ مالت الكفة لصالح "المارد الأحمر" بقوة بعد أن نجح في حسم 7 منها لصالحه وسجل 10 أهداف ’ مقابل تتويجين فقط و4 أهداف لفريق "مدرسة الفن والهندسة".

وكعادته في مواكبة الأحداث الكروية الكبرى يستعرض (الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) تاريخ مواجهات الفريقين في البطولة التي انضمت لقائمة المسابقات المحلية قبل أكثر من 24 عامًا وشهدت سيطرة شبه تامة منهما على البطولة بحصدهما 19 لقبًا بواقع 15 للأهلي و4 للزمالك.

