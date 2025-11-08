تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مباراة توتنهام مانشستر يونايتد، في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، ميكي فان دي فين، دجيد سبينس.

خط الوسط: بالينيا، بينتانكور، بابي سار.

خط الهجوم: محمد قدوس، كولو مواني، تشافي سيمونز.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم في جدول الدوري الإنجليزي واقتحام المربع الذهبي، لحين خوض باقي لقاءات الجولة نفسها.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد

وتنطلق مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة توتنهام أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

