نقابة المهن الرياضية، أعلنت النقابة العامة للمهن الرياضية إطلاق مشروع "الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة.

شهد المؤتمر حضور الدكتور فهد بن نايف، رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة جلوس، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور كمال درويش مستشار اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وعمداء كليات علوم الرياضة، والنقباء الفرعيين بالمحافظات، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

يهدف المشروع إلى تنظيم المهن الرياضية وفق معايير علمية ومؤسسية حديثة، من خلال الربط بين المؤهل الأكاديمي والمسمى المهني لضمان العدالة في سوق العمل، ومنع الممارسات غير المؤهلة داخل المنظومة الرياضية.

نقابة المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع "الكود المهني للتوصيف والتوظيف الرياضي"

وأكدت النقابة أن الكود يستند إلى المادة (77) من الدستور المصري وقانون النقابة رقم 3 لسنة 1987، ويتكامل مع مبادرات الدولة في التحول الرقمي والحوكمة المهنية، بما يسهم في إعداد سجل وطني للمهن الرياضية وربط تراخيص المزاولة بالكود المهني المعتمد.

تصريحات نقيب المهن الرياضية

وقال الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية خلال المؤتمر إن المشروع يمثل خطوة إصلاحية محورية لترسيخ الاحتراف والانضباط في المجال الرياضي، ودعم خطط الدولة في تنمية القوى العاملة الرياضية، مؤكدًا أن الرياضة أصبحت ركيزة من ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة.

وأضاف ندا أن الكود يشمل إنشاء نظام وطني ذكي للحصر المهني ومنصة إلكترونية لتسجيل الممارسين، مع ربطها بجهات الدولة المعنية مثل وزارة الشباب والرياضة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة القوى العاملة لضمان دقة البيانات وتكاملها.

كما أشار نقيب المهن الرياضية أن الكود سيتم تحديثه دوريًا من خلال لجنة فنية متخصصة تراجع المستجدات العلمية كل عامين، بما يضمن مواكبته للتطورات التقنية والمهنية في القطاع الرياضي.

وفي ختام المؤتمر، دعا فتحي ندا جميع المؤسسات والاتحادات والأندية الرياضية إلى التعاون الكامل في تطبيق الكود، وتحديث بيانات العاملين، في مؤكدة أن المشروع ليس مجرد إجراء إداري، بل مبادرة وطنية لإعادة الاعتبار للمهنة الرياضية وترسيخ قيم المسؤولية والاحتراف.

